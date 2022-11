Deel van logo gemeentekantoor valt van de muur, stoep afgezet

Initiatief­ne­mers islamiti­sche school halen opgelucht adem: alsnog genoeg steunbetui­gin­gen van ouders

Het was even spannend, maar de initiatiefnemers voor een nieuwe islamitische middelbare school én basisschool in Den Haag hebben op het allerlaatste moment toch voldoende steunbetuigingen van ouders binnen weten te halen. Vandaag dienen ze hun nieuwe plannen in bij de Onderwijsinspectie. Als de minister die goedkeurt, kan de school in 2024 open.

31 oktober