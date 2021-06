Deelauto steeds populairder in Den Haag: ‘Het scheelt echt bezette parkeerplekken in de wijk’

De Haagse Vruchtenbuurt is een van die plekken waar bewoners de voordelen van een deelauto hebben ontdekt. ,,Momenteel delen we de twee elektrische auto’s, die we gezamenlijk leasen, met 17 gezinnen. Dat zijn 23 volwassenen. En 7 gezinnen hebben hiermee afscheid kunnen nemen van hun eigen auto, dus het scheelt echt bezette parkeerplekken in de wijk’’, vertelt voorzitter Harm Jan Lamers van Vruchtenbuurt DEELt. En dat is belangrijk, zeker in een stad als Den Haag waar het aantal parkeerplaatsen in woonwijken zeer schaars is.