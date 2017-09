‘Deelfietsbedrijf oBike komt spoedig naar stad’

In Amsterdam en Rotterdam staan al een paar duizend grijsgele deelfietsen van het Aziatische bedrijf oBike en binnen enkele weken verwacht oBike ook in Den Haag fikse aantallen fietsen neer te zetten. Op een moment dus dat er in de twee grootste steden de nodige kritiek is op de ‘neerkwakfiets’.

De deelfietsen van oBike zijn te gebruiken na het betalen van een borg van 79 euro. Met een app op de smartphone kan de gebruiker vervolgens het slimme fietsslot openen. Daarna kost het gebruik van de fiets 0,25 euro per kwartier. Wil de gebruiker definitief stoppen met oBike, dan wordt de borg teruggestort.

Aanvankelijk wilde oBike, zo zegt woordvoerder Willemijn van der Holst, eerder deze zomer het deelfietsconcept al naar Den Haag brengen. Maar omdat de introductie van de grijs-gele fietsjes in met name Amsterdam niet van een leien dakje ging, werd dat onder de wachtknop gezet. Gisteren meldde de zegsvrouw echter dat het ‘een kwestie van enkele weken is om in Den Haag door te starten’. Veel preciezer wordt ze niet, omdat er nog overleg gaande is met de gemeente.

Dit laatste wordt bevestigd door de woordvoerder van verkeerswethouder Tom de Bruijn. ,,We praten over op welke voorwaarden dit al dan niet kan. Het stadsbestuur wil geen overlast van duizenden her en der gestalde deelfietsen.’’

Kritiek

In de hoofdstad is de kritiek dat de fietsjes wel heel veel van de schaarse openbare ruimte opslokken. Daarnaast worden de oBikes zowel in Amsterdam als Rotterdam vaak lukraak achtergelaten op straat. Anders dan de geel-blauwe ov-fietsen van de NS hoeven de oBikes namelijk niet terug te worden gebracht naar een vast punt. In Rotterdam levert ze dat al de bijnaam ‘neerkwakfiets’ op.