'Deelfietsen moeten in rek of stalling'

Aanbieders van deelfietsen kunnen in Den Haag alleen aan de slag als zij zorgen voor eigen fietsparkeervoorzieningen van waaruit de deelfietsen kunnen worden opgehaald. Zo denkt het college van b en w de overlast, zoals in Amsterdam en Rotterdam, van onbeheerde deelfietsen her en der op straat te voorkomen. Deelfietsbedrijf oBike reageert teleurgesteld.

Wethouder Tom de Bruijn (vervoer) past hiervoor de algemene plaatselijke verordening (APV) aan. Hij gaat in de APV opnemen dat het verboden is om fietsen in de openbare ruimte aan te bieden of te verhuren.

Onlangs meldde deze krant dat het Aziatische oBike er vanuit gaat dat zij in de herfst honderden grijsgele fietsjes in Den Haag kunnen neerzetten. Diverse lokale politici spraken hun zorgen uit omdat er in de stad een nijpend tekort is aan fietsparkeerplekken.

In een reactie op het besluit van het Haagse college laat Hugo Knuttel van oBike weten dat 'dit een heel ander model is dat veel minder flexibel is'. ,,De gemeente gooit eigenlijk de deur dicht voor freefloaters. Als we vanuit vaste eigen parkeervoorzieningen moeten werken, moeten consumenten daar ook telkens hun fiets terugbrengen. Dan wordt het een soort ov-fietsconcept terwijl mensen bij ons met de oBike-app overal een fiets kunnen pakken en gewoon naar huis kunnen rijden zonder op zoek te gaan naar een vaste fietsparkeervoorziening.''