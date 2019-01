Deelnemers afgelaste Light Walk krijgen vergoeding

Beatrix opent vanavond Rembrandt­jaar in Maurits­huis

9:22 Prinses Beatrix opent vanavond het themajaar Rembrandt en de Gouden Eeuw in het Mauritshuis in Den Haag. In 2019 is het 350 jaar geleden dat schilder Rembrandt Harmenszoon van Rijn (Leiden, 15 juli 1606 - Amsterdam, 4 oktober 1669) stierf, hetgeen met tal van exposities en aanverwante evenementen wordt gememoreerd.