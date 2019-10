Deelnemers trouwstoet hangen uit ramen, rijden door rood en halen links en rechts in: rijbewijs kwijt

Geen plekje meer te krijgen voor Den Haag Exclusief over beruchte seriemoor­de­naar Koos Hertogs

De 'Den Haag Exclusief' in de Rijswijkse Schouwburg over de beruchte seriemoordenaar Koos Hertogs is volgeboekt. Het maximale aantal deelnemers was binnen een dag bereikt.