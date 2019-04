Deelscooter komt tóch niet in centrum Den Haag

Volgens het bedrijf is de binnenstad geschrapt, om ‘hinder in dit drukke gebied te voorkomen’. Het gaat om het deel tussen de Jan Hendrikstraat, Grote Marktstraat, Lange Houtstraat en de Hofvijver, is te zien op een kaartje dat Felyx via Twitter heeft gedeeld.



Morgen is de officiële lancering van de scooterservice in de stad. Vorige week werd al aan de bel getrokken door bewoners en ondernemers die vrezen voor parkeeroverlast; niet alleen van de ‘Felyxjes’, maar ook van deelfietsen die her en der geparkeerd worden.



