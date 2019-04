Deelscooter krijgt tóch geen stalling in centrum Den Haag

Drie jaar cel voor export gestolen mobieltjes

14:59 Een 43-jarige Bulgaarse man is dinsdag veroordeeld tot een celstraf van drie jaar vanwege grootschalige heling van gestolen smartphones. In een woning in de Haagse Schilderswijk kraakte hij de wachtwoorden en de beveiliging van de toestellen. Een handlanger verkocht de iPhones vervolgens in een winkel in de Bulgaarse stad Ruse.