Deelscooter van Felyx gaat in vlammen op in Benoordenhout

Ondanks crisis nog steeds vraag naar kantoor­ruim­te in Den Haag

8:11 De kantorenmarkt van Den Haag staat er robuuster voor dan tijdens de kredietcrisis in 2008, stelt vastgoedadviseur CBRE. De leegstand is nog steeds historisch laag (4,4 procent) en overheidsinstellingen zijn nog steeds op zoek naar 100.000 vierkante meter kantoorruimte in de stad.