Deelscooter vat in korte tijd twee keer vlam in Leidschendam

Bestuur vreugde­vuur Escamp stapt op: ‘Deze traditie wordt vrijwel onmogelijk gemaakt’

Het bestuur van het vreugdevuur in Escamp is dusdanig teleurgesteld in de annulering van hun evenement dat het bestuur van de stichting zijn functie per direct neerlegt. Eerder vandaag kreeg het vreugdevuur - net als die in Laak - te horen dat hun traditionele nieuwjaarsvuur helemaal niet door kan gaan.

30 december