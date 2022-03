Deelscooters nu ook in Wassenaar: ‘Trots dat ze beschikbaar zijn in mijn geboortedorp’

Update Persoon overleden bij ernstig ongeval in Sijtwende­tun­nel, tunnel richting A4 weer geopend

In de Sijtwendetunnel richting Den Haag is woensdagochtend net na 07.00 uur een busje achterop een vrachtwagen gebotst. Daarbij is een persoon om het leven gekomen. De tunnel was in beide richtingen gesloten, maar inmiddels is het richting de A4 weer geopend.

9 maart