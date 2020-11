Definitie van democratie in een notendop: zeggen wat je wil, maar doen wat je gezegd wordt

We zijn er dit jaar in groten getale mee geconfronteerd: vergaderen via Zoom, Teams, Skype of andere chatprogramma’s. Het vreet energie. Je denkt anders, je praat anders, je luistert anders als er een camera op je gericht staat. Nog afgezien van het inkijkje in andermans privé-omgeving is het een ongemakkelijke manier van vergaderen. Je mist de belangrijkste taal die wij mensen hebben: lichaamstaal. Nog meer dan spreektaal luisteren en reageren we op elkaars bewegingen, gelaatsuitdrukkingen of oogopslag. Dat is ondoenlijk via zo’n verbinding, waarbij de meeste mensen eruit zien als een half mislukte teleportatie uit Star Trek en ineens collectief blijken te stotteren.