Definitief geen toestemming Steve Jobsschool in Den Haag

Onderwijsminister Arie Slob keurde de plannen in december vorig jaar al af omdat het volgens hem niet duidelijk was welke richting het onderwijs uitgaat. Het zou onduidelijk zijn omdat Seva in één regeltje in het statuut een fout maakte. De stichting wil een school met ‘algemeen bijzonder’ onderwijs opzetten volgens het Steve Jobsconcept. Ze had daarom bij het regeltje grondslag ‘algemeen bijzonder’ moeten invullen, maar schreef daar per abuis ‘Steve Jobs’.