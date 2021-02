Definitief ontwerp: Zo gaat het nieuwe hoofdbureau van de politie eruitzien

Geen karakteristieke toren meer, 300 parkeerplaatsen minder en 500 vierkante meter meer werkruimte. Dat is er in het definitieve ontwerp van het nieuwe politiebureau in de Binckhorst veranderd. Door de aanpassingen loopt de bouw een half jaar vertraging op.

Wat blijft zijn de grote glazen gevels, een groene daktuin en zonnepanelen. Het nieuwe politiebureau komt op de hoek van de Supernovaweg en de Wegastraat en moet plek bieden aan 2200 agenten. Onder meer de eenheidsleiding van het Haagse korps en de ondersteunende staf nemen er hun intrek, net als de Dienst Regionale Informatie Organisatie en de Dienst Regionale Recherche.

Halverwege 2024 moeten de politiemedewerkers er hun intrek nemen. Zij vertrekken onder meer uit de kantoren aan de Overgoo in Leischendam, de Parkweg in Voorburg, de Elisabethhof in Leiderdorp én het huidige hoofdbureau aan de Haagse Burgemeester Patijnlaan.

Werkplekken

In mei 2019 verscheen een voorontwerp van architectenbureau Cepezed. Nu het definitieve ontwerp gepresenteerd is, blijkt dat er meer ruimte is voor werkplekken van agenten, voor toekomstige uitbreiding. In het aantal parkeerplaatsen is juist gesneden. Dat worden er 300 minder dan gepland was. De auto’s van de politiemedewerkers moeten worden geparkeerd in een parkeergarage een paar honderd meter verderop.

Volledig scherm Het nieuwe hoofdbureau van de politie met daktuin en zonnepanelen. © Cepezed/Politie Den Haag

Ook de kenmerkende toren, die deels uit glas was opgetrokken en drie verdiepingen telde, is uit de nieuwste tekeningen verdwenen. Het dak wordt wel voorzien van zonnepanelen en een voor het personeel toegankelijke daktuin. Het is de bedoeling dat er onderin het gebouw ‘servicegerichte bedrijven’ komen. Wat voor bedrijven daar exact mee wordt bedoeld is niet duidelijk.

Cellencomplex

De zoektocht naar een aannemer wordt snel gestart en naar verwachting is het gebouw halverwege 2024 klaar. Het oude hoofdbureau aan de Burgemeester Patijnlaan was volgens de politie zo verouderd dat er een ingrijpende renovatie nodig was, waarbij de politie niet in het pand had kunnen blijven. Daardoor was nieuwbouw een goedkopere en logischere optie. Zowel het nieuwe als de vier te verkopen panden zijn niet voor het publiek toegankelijk. Tenzij in handboeien naar binnen gebracht, want ook het cellencomplex verhuist mee naar de Binckhorst.

Volledig scherm Een verbeelding van het interieur van het nieuwe politiebureau. © Cepezed/Politie Den Haag

