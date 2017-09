Delfland int het meeste van Nederlandse waterschappen

Het hoogheemraadschap van Delfland inde 136 miljoen euro voor zijn zuiveringstaak en bijna 100 miljoen euro voor de bescherming tegen het water. Het Hoogheemraadschap staat al jarenlang bovenaan de lijst van 'duurste' waterschappen.



De hoge heffing voor zuivering is onder andere te verklaren doordat in de Haagse regio enkele jaren geleden twee grote afvalwaterzuiveringsinstallaties zijn gebouwd die extern worden geëxploiteerd. De bouw- en exploitatiekosten worden doorberekend in de heffing.



De Nederlandse waterschappen haalden vorig jaar in totaal 2,7 miljard euro op aan heffingen. Dat is zo'n 60 miljoen euro meer dan in 2015, meldt het CBS op basis van de jaarrekeningen van de 23 waterschappen.