Delft geeft het goede voorbeeld

Het gaat niet goed in Delft. De stad heeft net als alle andere studentensteden een heel hoog aantal coronabesmettingen. Studenten leven dicht op elkaar. Deels is dat noodgedwongen omdat studentenhuizen per definitie vol en druk zijn en deels is dat uit vrije wil. Juist die intensieve omgang, thuis, op de universiteit en in de kroeg, maakt je studententijd zo onvergetelijk en vormend.