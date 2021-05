Delftenaren blijven vastzitten voor vermeende betrokkenheid bij doodsteken Myron (17)

Moslimge­meen­schap schiet slachtof­fers woning­brand te hulp, ruim een ton ingezameld voor moskee

17:13 De islamitische gemeenschap in Den Haag heeft hulp aangeboden aan de slachtoffers van de grote brand in de Woumermanstraat. Stichting as-Soennah in de Schilderswijk, op steenworp afstand van de getroffen buurt, werd vandaag platgebeld door moslims die willen helpen met het doneren van geld, voedsel en kleding. Er zijn zelfs mensen die huisvesting aanbieden. Voor de getroffen moskee is een inzamelingsactie gestart, aan het eind van de middag was er al ruim een ton opgehaald.