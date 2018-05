Delftse waterstraat als test voor komende piekbuien

De teststraat is een wegdek met een stoep, waar men het ondanks een stralend blauwe hemel kan laten regenen alsof de zondvloed is begonnen. Tientallen delegaties uit binnen- en buitenland zagen op de testdag dat het plaveisel de hoosbui met gemak verwerkte. Al het regenwater verdween zodra het de grond raakte.



Dorian Hill, directeur van het familiebedrijf dat de speciale straatstenen leverde, staat te glimmen. ,,Het is een uitvinding van mijn neef'', zegt Hill over de inventieve betonnen bufferblokken, die zich direct onder de eerste laag bakstenen bevinden. ,,We kunnen tussen de 250 en 500 liter regenwater per vierkante meter bufferen. En zonder bezwaar kan er zwaar vrachtverkeer overheen'', zegt ze trots.



In de waterstraat van Delft kunnen bedrijven en academici samenwerken aan innovatieve oplossingen, om de voorspelde heftige regenbuien van de nabije toekomst te kunnen verwerken.



Marjan Kreijns, directeur van VPDelta, een samenwerkingsverband van de TU, bedrijven en onderzoeksinstellingen, is trots op de nieuwe Delftse straat. ,,Hier gaan de oplossingen voor piekbuien vandaan komen. Delft is de Silicon Valley van de waterbouw. Als er ergens in de wereld een probleem met water is, komen ze hier naar toe. Om onze koppositie te bewaren zullen we moeten blijven innoveren. De waterstraat is daar onderdeel van.''