Dementerende Johan D. had zijn eigen waarheid: dacht dat zijn vrouw relaties had en doodde haar

Eerste overdekte winkelcen­trum van Nederland heeft langste tijd gehad: ‘Hadden bezoekers uit hele land’

Het was het eerste overdekte winkelcentrum van Nederland. Veel gezinnen uit de regio en ver daarbuiten kwamen er winkelen. Maar dat werd in de loop der jaren steeds minder. Veel winkelunits in De Bogaard in Rijswijk staan nu leeg. Die gouden tijden keren nooit meer terug, beseft iedereen. Een groot deel van het complex gaat daarom tegen de vlakte. ,,Velen hebben hier een herinnering aan opgebouwd.’’

2 oktober