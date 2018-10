Demonstrant Amnesty belaagd door aanhangers Chinese premier

Eeuwig Den Haag Wonderlij­ke historie van Maranatha­kerk in nieuw boek

20:29 Het is de enige kerk in Nederland gemaakt uit een Zwitsers bouwpakket en dat bijna 70 jaar geleden. De Maranathakerk kent een wonderlijke historie, die onder het stof vandaan wordt gehaald in het boek Een nieuw begin in Den Haag van Jan Goossensen.