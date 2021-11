Demonstranten jagen op agent die arrestant tegen hoofd schopte: ‘Deze is het niet!’

video Agent gefilmd die liggende demon­strant tegen hoofd schopt: ‘Totaal losgesla­gen diender’

Op sociale media is ophef ontstaan over het harde optreden van de Haagse politie tegen coronademonstranten dit weekend. Op een van de filmpjes is te zien dat een man die op de grond ligt hard tegen zijn hoofd wordt geschopt door een agent. ,,Dit is een totaal losgeslagen diender.” De betreffende agent werkt hangende het onderzoek niet op straat, bevestigt een woordvoerder van de politie. Hij is wel gewoon als agent actief en dus niet geschorst.

1 november