Demonstranten kleuren Chinese ambassade rood na protestactie

Handjes gezocht Boven de stoel hangen met een kaakchi­rurg? Deze moderne praktijk zoekt dapper personeel

Bang voor de kaakchirurg? Nergens voor nodig, want de kaakchirurgie- en implantologiepraktijk DQ Clinics aan het Abrikozenplein ziet eruit als een oase van rust. Maar dat is momenteel wel even anders, want kaakchirurge en eigenaar Thuy-Duong Do-Quang doet nu bijna álles zelf. Tijd om wat gaten te vullen - met personeel.

12 september