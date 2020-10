Demonstranten op het Plein zingen ‘Wij zijn Nederland’

Hoe is het nu met? Boer Floor (44) blikt terug op protestac­ties: ‘Het was mooier dan mijn trouwdag’

30 september In deze rubriek zoeken we mensen op die een rol speelden in het nieuws van een of meerdere jaren geleden. Hoe gaat het nu met ze? Vandaag: Floor de Jong (44) die exact één jaar geleden met duizenden boeren per trekker naar Den Haag trok om te protesteren. ,,Ik heb een zeer goed huwelijk, maar dit was mooier dan mijn trouwdag.”