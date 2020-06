Demonstranten tegen ‘1,5 meter’ opgepakt op Malieveld omdat ze niet wilden vertrekken

video Bij het onderzoek naar vaccin Covid-19 sterven uiteinde­lijk álle apen die ingezet worden

20 juni Nu de hele wereld op zoek is naar een medicijn tegen corona, klinkt de kritiek op dierproeven opeens een stuk minder luid. Op bezoek bij het Nederlands apentestcentrum in Rijswijk. ,,Als je bij een vaccin de keuze hebt tussen eerst op apen testen, of meteen overgaan op toediening aan de mens, dan weet ik het antwoord wel.’’