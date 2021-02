Demonstranten van anti-kernwapenactie opgepakt: ‘Vier aanhoudingen voor een paar vredessymbolen?’

Veroorde­ling agent fatale arrestatie Mitch Henriquez blijft staan

16 februari De veroordeling van een van de agenten die betrokken was bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez, kan in stand blijven. Dat oordeelt de Hoge Raad dinsdag. De agent die verantwoordelijk wordt gehouden voor de volgens het gerechtshof fatale nekklem, kreeg in 2019 in hoger beroep een half jaar voorwaardelijke celstraf opgelegd. Hij ging in cassatie tegen deze uitspraak. De andere agent werd vrijgesproken.