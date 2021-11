Demonstranten verzamelen zich op Malieveld voor protest tegen coronabeleid

Niet op lange wachtlijst bij oogarts, maar naar speciale optiek: ‘Bij langer wachten was hij slecht­ziend geworden’

In plaats van maanden moeten wachten op een afspraak bij de oogarts in het ziekenhuis, kunnen mensen met oogproblemen voortaan binnen twee weken terecht bij een speciaal opgeleide optometrist in een optiek. De snellere hulp kan een groot verschil in iemands leven maken: ,,Als deze patiënt lang had gewacht was hij waarschijnlijk slechtziend geworden.”

