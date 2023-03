Demonstratie betekent einde grasmat, zeggen Zuiderparkliefhebbers, gemeente is optimistisch

Terwijl godfather Piet S. zich verdedigt tegen nieuwe aanklach­ten, wordt hij veroor­deeld voor wapenbezit

Piet S. (66), die momenteel terechtstaat op verdenking van onder meer internationale drugshandel en witwassen, is donderdag in een ‘oude zaak’ over verboden wapenbezit veroordeeld tot een celstraf van honderd dagen.