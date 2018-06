Demonstratie Hindoemotorclub afgelast

Turkse Nederlan­ders mogen weer stemmen in Den Haag

14:07 Turkse Nederlanders kunnen op drie plekken stemmen voor de komende verkiezingen in Turkije. Er zijn stembureaus in evenementenzalen in Amsterdam en Den Haag en in een schaatsbaan in Deventer. Volgens de Turkse ambassade zijn ongeveer een kwart miljoen Turkse Nederlandse kiezers geregistreerd.