Demonstratie in Den Haag tegen boerkaverbod van start, ook politici verzamelen zich

Bij de demonstratie zullen nikabs worden uitgedeeld aan sympathisanten die er normaal geen dragen. Hoeveel demonstranten er worden verwacht is niet bekend. Enkele politici zijn ter plaatse: zo is Sylvana Simons (Bij1, lokale partij in Amsterdam) gespot en staat Arnoud van Doorn (Partij van de Eenheid, moslimpartij in Den Haag) op de Koekamp.

Omstreden

Sinds 1 augustus is gezichtsbedekkende kleding verboden in onder meer scholen, ziekenhuis en overheidsgebouwen. Ook in treinen, bussen, trams en metro’s is het verboden om het gezicht te bedekken. De boete bedraagt minimaal 150 euro. Het gaat niet alleen om de boerka, maar ook om nikabs, integraalhelmen en bivakmutsen. Mensen moeten elkaar kunnen aankijken en herkennen, is het idee, zowel voor de communicatie als voor identificatie. Het verbod geldt niet op straat en ook niet bij haltes, op perrons, in stationshallen en in taxi’s.