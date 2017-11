Demonstratie in hal stadhuis: 'betaald parkeren? Nee, nee, nee!'

,,Betaald parkeren is helemaal niet nodig op deze dagen, het is dan erg rustig'', zegt marktkoopvrouw Nel Kames, aanvoerster van het verzet. ,,We zijn hier voor een oplossing, ik ben vooral boos dat de wethouder zich niet aan zijn woord houdt. Dit is niet eerlijk'', zegt wijkbewoner Derwisj a Maddoe, van bewonersorganisatie Transvaal Noord-Midden.



De demonstranten scandeerden in de hal van het stadhuis: ,,Betaald parkeren!? Nee, nee, nee!'' Ze droegen spandoeken met teksten als 'Tom (wethouder De Bruijn, red.) doe niet zo dom'. Volgens de wethouder zijn er ook veel voorstanders van het nieuwe regime.



Veel bewoners hebben ook last van de overvolle parkeervakken in de wijk, stelt de wethouder. Verschillende insprekers beaamden dat voor aanvang van het raadsdebat. ,,Ik durf voor zes uur 's avonds niet eens naar huis te komen, dan is er nooit plek en rijd ik alleen maar rondjes'', zei een bewoonster.