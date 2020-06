Demonstratie in stilte voor Griekse vluchtelingenkinderen

In Den Haag waren rapper Typhoon en programmamaker Sinan Can aanwezig, evenals Joshua Nolet, zanger van Chef’Special. Zij spraken zich uit tegen het beleid van de regering om vijfhonderd minderjarige vluchtelingen in Griekse vluchtelingenkampen geen onderdak te bieden in Nederland.

,,We leven in een van de rijkste en meest welvarende landen van Europa, maar ik schaam me voor het gebrek aan empathie en politieke wil om ons te bekommeren om deze 500 wezen in Griekenland. Daarmee bedoel ik de minderjarige vluchtelingen die zonder ouders wegkwijnen in overvolle vluchtelingenkampen”, vertelt Joshua Nolet.