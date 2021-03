Demonstratie op Malieveld tegen politiegeweld, Willem Engel spreekt menigte toe

Mall of the Netherlands Gaat deze nieuwe, luxe Mall andere winkelcen­tra leegtrek­ken? 'Ga maar eens parkeren in Den Haag’

19 maart Het ziet er allemaal luxe en prachtig uit, je kunt er alles kopen en beleven én het parkeren is gratis. Economen verwachten dan ook dat de nieuwe Mall of the Netherlands in Leidschendam veel publiek gaat trekken. Dat kan grote gevolgen hebben voor de Haagse binnenstad en kleinere winkelcentra in de regio. ,,Mensen komen niet alleen om te kopen, ze willen een dagje uit.’’