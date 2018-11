Demonstratie tegen ‘Apenhel van Rijswijk’

De actievoerders zullen met spandoeken en protestborden hun onvrede uiten over de volgens hen gruwelpraktijken in het apencentrum, 'de Apenhel van Rijswijk’, waar zo’n 1500 apen verblijven. ,,Tot nu toe is gebleken dat er nog niet één geneesmiddel of -methode is behaald met de proeven die ze doen in dit centrum ondanks de vele honderden miljoenen die in dit laboratorium zijn gepompt”, beargumenteert de groep.



Wetenschapsminister Ingrid van Engelshoven heeft al toegezegd dat de proeven op apen in Rijswijk en andere onderzoekscentra afgebouwd moeten worden, maar dat is voor de actievoerders niet genoeg. ,,Dit is een mooie stap, maar wij moeten er voor waken dat dit ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt.”