Demonstratie tegen Koekamp-plan: 'laat de natuur met rust'

De demonstratie is volgende week zaterdag in het groen aan de Bezuidenhoutseweg tegenover Centraal Station. Volgens de initiatiefnemers, onder meer GroenLinks en SOS Den Haag, gaat met het collegeplan veel waardevolle natuur verloren. ,,Waarschijnlijk moeten er veel bomen gekapt worden, maar de gemeente maakt niet duidelijk hoeveel precies'', schrijven de partijen in een verklaring. Enny Kleikamp-Van Leeuwen, voorzitter van de Stichting Werkgroep Nassaubuurt: ,,Een aaneengesloten groengebied moet je niet opsplitsen. Als je een schilderij doormidden snijdt blijft er ook weinig over van de waarde.'' Tijdens het debat klaagde een inspreekster zelfs over het plan als 'zombiegroene yuppenspeeltuin'.