Demonstratie tegen spoedwet op druk Plein

Schilder­wij­kers woedend over plan om meer wegen dicht te gooien: ‘Laat ons toch met rust’

5 oktober Bewoners in de Schilderswijk zijn woedend op de Haagse wethouder Robert van Asten (Verkeer). In een interview met deze krant laat de bestuurder weten dat er wellicht nog meer wegen in deze volksbuurt worden afgesloten en dat de extra reistijd voor bewoners na de afsluitingen van de Hoefkade en Parallelweg wel meevalt.