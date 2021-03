Demonstratie van Extinction Rebellion bij ministerie aan Bezuidenhoutseweg.

Elias (7), die donorhart heeft, geniet van liefste wens die in vervulling gaat: ‘Jullie hebben ons gelukkig gemaakt’

21 maart De wetenschap staat voor een raadsel. Niemand weet wat Elias heeft. We zijn een mondiale case, vertelt zijn moeder Sonia Gorkiz op het circuit in Zandvoort waar Make a Wish de allerliefste wens van de Haagse jongen Elias (7) vandaag in vervulling bracht: een paar rondjes racen in een glimmende Ferrari.