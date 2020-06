Demonstratie van ondernemers uit de entertainmentsector verloopt rustig

De demonstranten komen in actie tegen de coronamaatregelen die ze te streng vinden en vóór meer financiële steun van de overheid. Sommige dragen gele hesjes. Een clown heeft een bord bij zich met de tekst: ‘wanneer kan ik weer lachen’. Op het podium draait een dj muziek.

Restauranthouders

De demonstranten vinden onder meer dat de algemene regel van 1,5 meter afstand houden te strikt wordt gehandhaafd in de horeca. Ze pleiten voor meer overleg en waarschuwingen, in plaats van directe boetes. Onder café- en restauranthouders is veel onvrede over de regels. Als ze hun zaak adequaat inrichten met het oog op de afstandsregel, wil dat nog niet zeggen dat alle gasten zich eraan houden.

Quote Steun ons en laten we proberen de enorme schade in deze branche nog enigszins te beperken voor het te laat is Organisatoren

De initiatiefnemers van de betoging vinden verder dat de overheid festivals in de buitenlucht weer moet toestaan vanaf 1 juli. Dat kan eventueel op kleinere schaal of met een maximaal aantal bezoekers per vierkante meter. “Steun ons en laten we proberen de enorme schade in deze branche nog enigszins te beperken voor het te laat is”, schreven de organisatoren vooraf op Facebook.

Scheveningen

De strandpaviljoenhouders van Scheveningen zijn niet aanwezig bij de demonstratie op het Malieveld. Vanwege het stralende weer is dit een prachtige dag om omzet te draaien. Elke euro is welkom na maanden stilstand. ,,Er is geen mogelijkheid om weg te gaan nu het zulk mooi weer is’’, aldus woordvoerder van de ondernemers André Triep. “De aandacht voor onze reserveringen is nu meer nodig dan ooit. In gedachten strijden we mee met onze collega’s. Zeker nu Koninklijke Horeca Nederland de gesprekken met de overheid heeft beëindigd, is het nog belangrijker om onze stem te laten horen. We worden weinig serieus genomen.’’

Quote In gedachten strijden we mee met onze collega’s André Triep

Misbruik

Afgelopen zondag liep een demonstratie compleet uit de hand. ‘Doorgesnoven hooligans’ hadden volgens premier Mark Rutte misbruik gemaakt van de demonstratie tegen de coronamaatregelen, die plaatsvond op het Malieveld in Den Haag. Daar werden ongeveer vierhonderd demonstranten opgepakt, nadat er onder meer stenen waren gegooid naar de ME.