Demonstratie van Viruswaanzin gaat komende zaterdag door op het Malieveld

Demonstreren is een grondrecht, maar kan wel beperkt of, bij uiterste geval van nood, verboden worden. ,,Dat kan op basis van drie thema’s: de volksgezondheid, de kans op wanordelijkheden en de verkeersveiligheid. Vaak gaat dat in overleg met de organisatie. Dat gesprek heeft nu ook plaatsgevonden”, aldus de woordvoerder van burgemeester Van Zanen.