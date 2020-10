Demonstraties mogen alleen nog maar plaatsvinden op vaste plek in Den Haag, protestmarsen verboden

UPDATE Verbod op protest­mars in Den Haag: Binnenstad vol met agenten en grote groep demonstran­ten op Plein

20:00 Een grote groep demonstranten is aan het begin van de avond gaan zitten op het Plein in Den Haag. De groep voert opnieuw actie tegen de coronamaatregelen. Op veel plekken in de binnenstad staan politievoertuigen en lopen agenten rond. Ook de Mobiele Eenheid (ME) staat klaar.