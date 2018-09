Den Haag: ADO-PSV gaat vooralsnog door ondanks politieacties

De burgemeester, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) laten wel de mogelijkheid open voor een ander besluit als er nieuwe informatie of inzichten binnenkomen. ,,De veiligheid van de mensen in de stad staat bij die afwegingen altijd voorop'', meldt de gemeente namens de veiligheidsdriehoek.



Vrijdag dient een kort geding van de justitieminister en de korpschef tegen de politiebonden. Doel van de staat is om de aangekondigde acties tegen te houden. De bonden willen dat de politie dit weekend alleen in noodgevallen optreedt.



De gemeente Alkmaar beslist na uitspraak in het kort geding of de wedstrijd AZ-Feyenoord zondag door kan gaan.



