Den Haag als een echte fietsstad? ‘In 2040 is de fiets het belangrijkste vervoermiddel’

In 2040 is de fiets het belangrijkste vervoermiddel in de stad, als het aan de gemeente ligt. ,,Want fietsen is gezond, schoon en gemakkelijk én draagt bij aan een leefbare en bereikbare stad.” Maar waar moeten al die fietsen worden gestald?