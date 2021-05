Den Haag begint met vaccineren duizenden bomen

De iep komt veel voor in Den Haag omdat het goed kan groeien op een schrale bodem en bestendig is tegen zoute zeewind. De stad telt zo’n veertienduizend iepen. Een groot gedeelte daarvan heeft geen extra verzorging nodig, omdat het nieuwere soorten zijn die minder vatbaar zijn.

Het vaccineren van de bomen is een jaarlijks proces dat in het groeiseizoen wordt gedaan. Ook moet het mooi weer zijn. De bast moet namelijk droog zijn, zodat de boom het middel goed opzuigt. De gemeente controleert naast de bomen op straat ook op particulier terrein. Besmette bomen kunnen omliggende iepen snel besmetten via de wortels of via de kever zelf. Een zieke iep is te herkennen aan zijn droge, dorre bladeren. Na verloop van tijd verliest de iep al zijn blad.