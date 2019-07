Den Haag begint proef met app die vrije parkeerplaatsen opspoort

In de twee straten zijn inmiddels sensoren geïnstalleerd die registeren of er ter plaatser nog genoeg plek is om te parkeren. ,,We moeten slim omgaan met de schaarse ruimte in Den Haag'', zegt D66-raadslid Marieke van Doorn. ,,Natuurlijk is het altijd beter om de fiets te pakken of het openbaar vervoer te gebruiken, maar soms ontkom je niet aan het gebruik van een auto.''