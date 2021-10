Den Haag bereidt zich voor op strijd tegen provincie: ‘Alles doen om warmteleiding te voorkomen’

Column Stik maar in je Rotterdam­se warmte

12 oktober Zo, dat idee is afgeschoten. Over en uit. Volgende patiënt. Toch? Nee. Deze patiënt is weliswaar tot lijk verklaard in Rotjeknor, hij zwalkt als zombie door, richting Den Haag. Die patiënt heet ‘Duurzame Warmteleiding’ en het Warmtebedrijf in Rotterdam ging eraan failliet. De Gasunie ziet hierin geen aanleiding om het idee voor een leiding naar Den Haag dan ook maar te stoppen. Ze jubelen zelfs dat ‘alle seinen op groen’ staan.