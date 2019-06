Den Haag beschikbaar voor nieuw VN-tribunaal in Internationale Zone

Den Haag is beschikbaar voor de komst van een nieuw VN-tribunaal in de Internationale Zone en wil dit faciliteren. Wethouder Boudewijn Revis (VVD) zei vandaag in het stadhuis dat de hofstad in is voor de komst van zo’n nieuw internationaal tribunaal, dat bedoeld is voor de vervolging van personen die verdacht worden van het schenden van internationaal humanitair recht en oorlogsmisdaden.