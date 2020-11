Den Haag bezaaid met mondkapjes: ‘Kies een mooie mondkap die je kunt hergebruiken’

VIDEO & UPDATE Omwonenden voelen zich onveilig na tweede zware explosie op dezelfde plek in Delft: ‘Straks vallen er nog doden’

13 november Weer is er een zware explosie geweest pal voor de deur van een pand aan de Leeuwenstein in Delft. Het is de tweede keer in drie dagen tijd dat de straat werd opgeschrikt door een enorme knal. In het pand zijn sportschool Basic-Fit, een fysiotherapiepraktijk en een kapsalon gevestigd. Sporters die op het moment van de explosie in het gebouw aanwezig waren en omwonenden zijn zich wezenloos geschrokken.