Den Haag bezuinigt 33 miljoen euro op zorg

De zware ingreep is nodig, omdat de Haagse zorgkosten de laatste jaren uit de hand lopen. Den Haag komt jaarlijks zo’n vijftig miljoen euro tekort op de zorg. Daarvan neemt het rijk dit jaar vijftien miljoen voor zijn rekening.

De grote bezuiniging mag niet leiden tot minder hulp aan de Hagenaars, benadrukt zorgwethouder Kavita Parbhudayal (VVD). Ze hoopt de financiële buffers van zorginstellingen af te romen. Ook moet te dure zorg goedkoper gaan worden aangeboden. Veel geld wil ze bovendien besparen door de Haagse zorg efficiënter en slimmer te laten werken. De eigen bijdrage in de zorg voor Haagse minima blijft nadrukkelijk gecompenseerd worden.

Trots

Wethouder Rachid Guernaoui is trots op het Haagse huishoudboekje voor volgend jaar, waarin de lage lasten voor de burgers overeind blijven. Wel beklaagt hij zich over het rijk dat gemeenten als Den Haag financieel in de steek laat. Zo compenseert het rijk de gemeenten slechts voor een klein deel voor de oplopende zorgkosten. Bijna alle maal kampen ze met miljoenentekorten. ,,De rijkscompensatie is een dikke druppel op de gloeiende plaat”.

Ook krijgen de Nederlandse gemeenten minder geld uit het gemeentefonds van het rijk. Den Haag moet rekening houden met een jaarlijkse min van vijftien miljoen euro.

Hans Klok

Al met al lopen moest financieel wethouder Rachid Guernaoui op zoek naar zeventig miljoen euro structureel om de Haagse begroting sluitend te maken. Dat lukt niet alleen door fors op de zorg te besparen, maar ook door een greep te doen in de reserves. Bovendien boekt Den Haag tientallen miljoenen extra in aan dividenduitkering vanwege de goede prestaties van energiebedrijf Eneco, waarvan de gemeente dik vijftien procent van de aandelen bezit.

ChristenUnie/SGP is daar niet blij mee. ,,Niet alleen de flinterdun onderbouwde, maar wel harde, bezuinigingen op bijvoorbeeld jeugdhulp vallen me tegen, ook blijkt dat het college de verleiding niet heeft kunnen weerstaan om alvast 51 miljoen euro in te boeken van de opbrengsten van de Eneco-zilvervloot, die nog moet binnenvaren‘’, zegt fractievoorzitter Pieter Grinwis. ,, Wethouder Rachid Guernaoui verzint hiermee geld dat er niet is en toont zich hiermee een groter illusionist dan Hans Klok. Ongehoord!”

Invictus Games

De SP is vooral boos over de ‘keiharde bezuinigingen op de zorg‘. ,,Ondertussen komt er wel eenmalig 7,2 miljoen euro bij voor de Ocean Race en de Invictus Games. En worden bezuinigingen op het marketing- en evenementenbeleid teruggedraaid. Kennelijk mogen de speeltjes van wethouder Richard de Mos niet worden afgepakt.”

Collegepartij GroenLinks is blij dat het stadsbestuur de tekorten in de zorg voor nu oplost. Maar vindt wel dat het kabinet aan zet is. “Het rijk moet een eerlijke vergoeding geven voor zorg aan de Nederlandse gemeenten. Alle rek is er in de jeugd- en Wmo-zorg nu wel uit en het kan niet zo zijn dat kwetsbare groepen in de stad de dupe worden”.