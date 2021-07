Den Haag binnenkort te zien in anti-romcom op Netflix? ‘Hij weet niet dat zij nooit klaarkomt’

Column Net­flix-se­rie ‘ADO Den Haag’ is in de maak: Wordt het een slechte soap of een stoere avonturen­film?

27 mei De Netflix-serie ‘ADO Den Haag’ is in de maak. Althans, het script. Het verhaal is er al, enkel de camera’s moeten nog gaan draaien. Wordt het een slechte soap of een stoere avonturenfilm? Ik twijfel nog. Feit is dat het in de geschiedenis van de club nimmer zo hard knetterde als in deze dagen. Helaas niet op het veld maar in de bestuurskamers.