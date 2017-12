Den Haag blijft geliefde winkelstad

Muts op, het is weer tijd voor de nieuwjaarsduik

17:29 Het is bijna zover. Op 1 januari trekken de grootste waaghalzen weer hun zwemkleding aan om traditiegetrouw een duik te nemen in de ijskoude Noordzee. Op 140 locaties in Nederland nemen jaarlijks zo’n 50.000 mensen deel aan de frisse duik, maar met 10.000 deelnemers is de nieuwjaarsduik op Scheveningen verreweg het grootst.