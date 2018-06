Den Haag blijft stichting Qanitoen van Fawaz in de gaten houden

Volgens de burgemeester leidde de stichting, die gelieerd is aan de omstreden prediker Fawaz Jneid, tot onrust bij buurtbewoners en ondernemers in en rondom de Cillierstraat. Die vreesden voor ‘maatschappelijke onrust in hun straat en acties gericht tegen het pand, in de vorm van pamfletten, bekladding, vernieling en mogelijk in het ergste geval een aanslag of brandstichting.’



In december 2016 werd daarom besloten om tijdelijk camera’s te plaatsen. In september 2017 werd dat besluit verlengd. Deze week werd de beslissing opnieuw verruimd, dit keer voor een jaar. Zo wil de gemeente voorkomen dat imam Fawaz Jneid opduikt in de vestiging in de Schilderswijk. Die heeft gebiedsverboden voor de wijken Transvaal en Schilderswijk.